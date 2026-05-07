        TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: Temmuz ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı ne kadar?

        Emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan bu verilerle birlikte, emeklilerin maaşlarına yansıyacak dört aylık enflasyon farkı da büyük ölçüde şekillenmiş oldu. İşte Temmuz ayı en düşün emekli maaşına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan bu veriler doğrultusunda, emeklilerin maaşlarına yansıyacak dört aylık enflasyon farkı büyük oranda netlik kazandı. İşte Temmuz ayında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşına dair tüm ayrıntılar…

        4 AYLIK ENFLASYON FARKI

        Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 ve Mart ayında ise yüzde 1,94 olarak kaydedilmişti. Nisan ayı enflasyonunun yüzde 4,18 olarak açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için dört aylık döneme ait zam oranı yüzde 14,64 seviyesine ulaştı.

        NİSAN AYI ENFLASYONU

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, emekli maaşlarına esas alınacak dört aylık enflasyon tablosu netleşti. Aylık enflasyonun yüzde 4,18 olarak duyurulmasının ardından toplam enflasyon yüzde 14,64’e yükselirken, oluşan enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak hesaplandı.

        Toplam enflasyon: yüzde 14,64

        6 aylık enflasyon farkı: yüzde 3,28

        Toplu sözleşme zammı: yüzde 11

        Kümülatif zam oranı: yüzde 18,60

        TEMMUZ AYI EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk yarısında yüzde 12,19 oranında maaş artışı almıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla en düşük emekli aylığı 20.000 TL seviyesine çıkarılmıştı.

        Temmuz ayında ise işçi ve esnaf emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yeniden güncellenecek.

        TCMB anket beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın 20.000 TL’den 22.438 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

        ÖRNEK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

        Mevcut maaş: 20.000 TL

        Artış oranı: yüzde 12,19

        Zam tutarı: 20.000 x 0,1219 = 2.438 TL

        Yeni maaş: 20.000 + 2.438 = 22.438 TL

        Farklı bir örnek üzerinden hesaplama yapmak gerekirse:

        25.000 TL maaş alan bir emekli için

        yüzde 12,19 artış: 3.047,5 TL

        Yeni maaş: 28.047,5 TL

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
