Temmuz zammı ile yeni asgari ücret maaşlara ne zaman yansıyacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen zamlı asgari ücret düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki Temmuz zammı ile yeni asgari ücret maaşlara ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret hangi ay alınacak? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...