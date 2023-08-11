Temsilcilerimizden Avrupa'da 4'te 4: İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu hafta oynadıkları maçlarda 4'te 4 yaparak rövanş karşılaşmaları öncesi büyük avantaj yakaladı. Temsilcilerimizin aldığı 4 galibiyetin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişini sürdürdü. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması....
Avrupa'daki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek play-off turunun kapısını ardına kadar araladı.
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Maribor'u Kadıköy'de 3-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
Kupadaki diğer temsilcimiz Beşiktaş da Neftçi Bakü deplasmanında 3-1 kazanarak rövanş için büyük avantaj elde etti.
Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor ise Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Osijek'i Adana'da 5-1'le dağıtıp tur için dev bir adım attı.
Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Avusturya'yı geride bırakarak 10. basamağa tırmandı. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.
Türkiye 10. sıradaki yerini sezon sonuna kadar koruyabilirse Süper Lig şampiyonu önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebilecek.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 86.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.000
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 47.149
8- Belçika: 35.600
9- İskoçya: 30.950
10- TÜRKİYE: 29.350
11- Avusturya: 29.300
12- İsviçre: 28.575
13- Sırbistan: 27.175
14- Norveç: 25.250
15: Ukrayna: 25.100