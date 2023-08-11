Temsilcilerimizden Avrupa'da 4'te 4: İşte UEFA ülke puanı sıralaması!

Kupadaki diğer temsilcimiz Beşiktaş da Neftçi Bakü deplasmanında 3-1 kazanarak rövanş için büyük avantaj elde etti.

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Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor ise Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Osijek'i Adana'da 5-1'le dağıtıp tur için dev bir adım attı.