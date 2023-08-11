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        Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor Temsilcilerimizden Avrupa'da 4'te 4: İşte UEFA ülke puanı sıralaması! - Galatasaray Haberleri

        Temsilcilerimizden Avrupa'da 4'te 4: İşte UEFA ülke puanı sıralaması!

        Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu hafta oynadıkları maçlarda 4'te 4 yaparak rövanş karşılaşmaları öncesi büyük avantaj yakaladı. Temsilcilerimizin aldığı 4 galibiyetin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişini sürdürdü. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 00:58
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        Avrupa'daki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek play-off turunun kapısını ardına kadar araladı.

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        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ise Maribor'u Kadıköy'de 3-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

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        Kupadaki diğer temsilcimiz Beşiktaş da Neftçi Bakü deplasmanında 3-1 kazanarak rövanş için büyük avantaj elde etti.

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        Avrupa kupalarında ilk kez mücadele eden Adana Demirspor ise Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Osijek'i Adana'da 5-1'le dağıtıp tur için dev bir adım attı.

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        Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında Avusturya'yı geride bırakarak 10. basamağa tırmandı. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.

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        Türkiye 10. sıradaki yerini sezon sonuna kadar koruyabilirse Süper Lig şampiyonu önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebilecek.

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        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

        1- İngiltere: 86.928

        2- İspanya: 75.927

        3- İtalya: 71.569

        4- Almanya: 69.552

        5- Hollanda: 53.000

        6- Fransa: 51.914

        7- Portekiz: 47.149

        8- Belçika: 35.600

        9- İskoçya: 30.950

        10- TÜRKİYE: 29.350

        11- Avusturya: 29.300

        12- İsviçre: 28.575

        13- Sırbistan: 27.175

        14- Norveç: 25.250

        15: Ukrayna: 25.100

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