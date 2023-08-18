Temsilcilerimizden Avrupa'da play off'ta!: İşte UEFA ülke puanı sıralaması
Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu hafta oynadıkları rövanş maçlarında 4'te 3 yaptı. İlk karşılaşmaların hepsini kazanan temsilcilerimiz rövanş maçlarındaki sonuçların ardından Avrupa'da play-off turuna kaldı. Türkiye ise UEFA ülke puanını artırmaya devam etti. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması....
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor temsil ediyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, haftayı galibiyetle kapatırken; Adana Demirspor ise mağlubiyetle kapattı.
TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 30.100 oldu.
AVUSTURYA'DAN MÜJDE
UEFA ülke puanı sıralamasında rakiplerimizden Avusturya'nın temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi'ne veda etti.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
8- Belçika: 36.000
9- İskoçya: 31.350
10- TÜRKİYE: 30.100
11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.675
13- Sırbistan: 27.275
14: Norveç: 26.125
15: Ukrayna: 25.300