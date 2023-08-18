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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Temsilcilerimizden Avrupa'da play off'ta!: İşte UEFA ülke puanı sıralaması - Futbol Haberleri

        Temsilcilerimizden Avrupa'da play off'ta!: İşte UEFA ülke puanı sıralaması

        Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu hafta oynadıkları rövanş maçlarında 4'te 3 yaptı. İlk karşılaşmaların hepsini kazanan temsilcilerimiz rövanş maçlarındaki sonuçların ardından Avrupa'da play-off turuna kaldı. Türkiye ise UEFA ülke puanını artırmaya devam etti. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 00:46
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        Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor temsil ediyor.

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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

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        Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, haftayı galibiyetle kapatırken; Adana Demirspor ise mağlubiyetle kapattı.

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        TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 30.100 oldu.

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        AVUSTURYA'DAN MÜJDE

        UEFA ülke puanı sıralamasında rakiplerimizden Avusturya'nın temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi'ne veda etti.

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        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

        1- İngiltere: 88.928

        2- İspanya: 75.927

        3- İtalya: 71.569

        4- Almanya: 69.552

        5- Hollanda: 53.600

        6- Fransa: 52.081

        7- Portekiz: 47.316

        8- Belçika: 36.000

        9- İskoçya: 31.350

        10- TÜRKİYE: 30.100

        11- Avusturya: 29.500

        12- İsviçre: 28.675

        13- Sırbistan: 27.275

        14: Norveç: 26.125

        15: Ukrayna: 25.300

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