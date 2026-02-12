Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Temu açıldı mı, alışveriş yapılabilir mi, isim mi değiştirdi? Temu WhaleCo Türkiye satışı başladı mı, gümrük dahil sipariş limiti ne kadar?

        Temu yeniden faaliyete geçti: Türkiye satışı başladı mı, sipariş limiti ne kadar?

        Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye'de kaldırılan basitleştirilmiş gümrük uygulamasının ardından faaliyetlerini durdurmuştu. Ancak şirket WhaleCo adıyla yeniden faaliyete geçti. Yeni yapılanma ile beraber, gümrük işlemleri şirket tarafından yürütülerek siparişler direkt adrese teslim edilecek. Peki, WhaleCo Türkiye satışı başladı mı, sipariş limiti ne kadar?

        Giriş: 12.02.2026 - 11:34 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:34
        Türkiye'de sıklıkla kullanılan Çin merkezli e-ticaret platformu Temu basitleştirilmiş gümrük uygulamasının ardından faaliyetlerine ara vermişti. Ancak edinilen son bilgilere göre; şirket WhaleCo adıyla yeniden Türkiye pazarına döndü. Şirket yeni yapılanmasında gümrük işlemlerini kendisi halledecek ve müşteriler kargolarını direkt adresine teslim alabilecek. Peki, WhaleCo satışlara başladı mı, sipariş alt limiti ne kadar?

        TEMU AÇILDI MI?

        6 Şubat 2026 itibarıyla 30 Euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün kaldırılması sonrası gönderilerini durduran Temu, WhaleCo adıyla şirket kurarak ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı.

        WHALECO ALIŞVERİŞ ALT LİMİTİ NE KADAR?

        Yeni modelde vergiler alışveriş esnasında tahsil ediliyor ve ürünler, kullanıcıların ayrıca gümrük işlemi yapmasına gerek kalmadan doğrudan adreslere teslim ediliyor. Yeni uygulamada asgari sepet tutarı şartı bulunuyor. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişler işleme alınmıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
