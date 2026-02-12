Türkiye'de sıklıkla kullanılan Çin merkezli e-ticaret platformu Temu basitleştirilmiş gümrük uygulamasının ardından faaliyetlerine ara vermişti. Ancak edinilen son bilgilere göre; şirket WhaleCo adıyla yeniden Türkiye pazarına döndü. Şirket yeni yapılanmasında gümrük işlemlerini kendisi halledecek ve müşteriler kargolarını direkt adresine teslim alabilecek. Peki, WhaleCo satışlara başladı mı, sipariş alt limiti ne kadar?