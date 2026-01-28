Teoman'ın CV'si sahte çıktı
Geçtiğimiz günlerde Teoman'a ait olduğu ileri sürülen bir CV paylaşılmıştı. İçerisinde "Beni şimdi almazsanız, sonra çok yanarsınız" ifadelerine yer verilen CV'nin Teoman'a ait olmadığı öğrenildi
Giriş: 28.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:17
Teoman'ın, müzik kariyerine başlamadan önce Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu dönemde reklam ajanslarına gönderdiği bir iş başvuru formu sosyal medyada paylaşıldı.
Teoman'a ait olduğu iddia edilen CV'de kişisel deneyimlerinin yanı sıra; "Beni şimdi işe almazsanız sonra çok yanarsınız" ifadelerine yer verilmişti.
Ancak söz konusu işe başvuru formunun Teoman'a ait olmadığı öğrenildi.
