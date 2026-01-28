Habertürk
        Haberler Magazin Teoman'ın CV'si sahte çıktı

        Teoman'ın CV'si sahte çıktı

        Geçtiğimiz günlerde Teoman'a ait olduğu ileri sürülen bir CV paylaşılmıştı. İçerisinde "Beni şimdi almazsanız, sonra çok yanarsınız" ifadelerine yer verilen CV'nin Teoman'a ait olmadığı öğrenildi

        Giriş: 28.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:17
        CV'si sahte çıktı
        Teoman'ın, müzik kariyerine başlamadan önce Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu dönemde reklam ajanslarına gönderdiği bir iş başvuru formu sosyal medyada paylaşıldı.

        Teoman'a ait olduğu iddia edilen CV'de kişisel deneyimlerinin yanı sıra; "Beni şimdi işe almazsanız sonra çok yanarsınız" ifadelerine yer verilmişti.

        Ancak söz konusu işe başvuru formunun Teoman'a ait olmadığı öğrenildi.

        Hande Erçel yeğeni Mavi'ye bakıcılık yaptı

        Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, Hande Erçel'i kızlarının bakıcısı olarak Londra'ya götürdükleri eğlenceli anları paylaştı; "Çocukla tatile giderken yanınıza almanız gereken en önemli şey: 1 adet Teyze"  

