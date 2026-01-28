Teoman'ın CV'si sahte çıktı Geçtiğimiz günlerde Teoman'a ait olduğu ileri sürülen bir CV paylaşılmıştı. İçerisinde "Beni şimdi almazsanız, sonra çok yanarsınız" ifadelerine yer verilen CV'nin Teoman'a ait olmadığı öğrenildi

