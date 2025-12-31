Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.287,40 %0,60
        DOLAR 42,9649 %0,05
        EURO 50,5797 %0,21
        GRAM ALTIN 5.960,55 %-0,55
        FAİZ 37,22 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 99,87 %-4,93
        BITCOIN 88.833,00 %0,74
        GBP/TRY 57,8164 %-0,09
        EUR/USD 1,1751 %0,03
        BRENT 61,60 %0,44
        ÇEYREK ALTIN 9.745,50 %-0,55
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tera Bank’tan sermaye artırımı - İş-Yaşam Haberleri

        Tera Bank’tan sermaye artırımı

        Yatırım bankası Tera Bank'ın sermayesi 30 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda 3.500.000.000 TL'ye yükseltildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 15:05 Güncelleme: 31.12.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        3.5 milyar liraya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Girişimciden yatırımcıya, kobi’den teknoloji şirketlerine kadar Türkiye’nin geleceğini inşa eden herkesin yanında olmayı amaçlayan Tera Bank, kurumsal ve ticari bankacılıkta elde ettiği başarılı sonuçların ardından, tamamı nakden gerçekleştirilen 2.000.000.000 sermaye artırımıyla 1.500.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 3.500.000.000 TL’ye çıkartarak finansal gücünü artırdı.

        ÖZKAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ 8 MİLYAR TL

        Söz konusu sermaye artırımıyla birlikte Tera Bank’ın özkaynak büyüklüğü yaklaşık 8 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artış, bankanın bilanço gücünü belirgin şekilde güçlendirirken, kredi verme kapasitesini ve uzun vadeli fonlama imkanlarını da önemli ölçüde artırdı.

        Güçlenen sermaye ve özkaynak yapısı sayesinde Tera Bank, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) finansmana erişimini daha etkin hale getirmeyi, aynı zamanda büyük ölçekli ve stratejik projelerin fonlamasında daha aktif rol almayı hedefliyor.

        Tera Bank, proje finansmanı, kurumsal finansman ve reel sektör odaklı çözümlerle; ekonomik büyümeyi destekleyen, disiplinli risk yönetimi ve güçlü sermaye yapısıyla öne çıkan bir finansal çözüm ortağı olarak konumlanmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi

        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi, detaylar ekranlarınızda...

        #Terabank
        #sermaye artırımı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        Yeni Zelanda 2026'ya "merhaba" dedi
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Muayene katılım payına yüzde 30 zam
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı adliyeye sevk oldu!
        AYM'den kritik iptal kararı
        AYM'den kritik iptal kararı
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        David Jurasek, Slavia Prag ile görüşüyor!
        Uludağ'da sıkı denetim
        Uludağ'da sıkı denetim
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Van'da toprak altında gizli depo!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?