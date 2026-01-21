TERA Yatırım Holding’den katılım bankası hamlesi

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan özel durum açıklamasına atıf yapılarak, büyüme stratejisi ve uluslararası faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedefleri doğrultusunda katılım finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir bankanın satın alınmasına ilişkin ön görüşmelerin başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu süreç kapsamında satıcı tarafa Non-Binding Indicative Offer (bağlayıcı olmayan teklif) iletildiği belirtilirken, bundan sonraki aşamada ilgili katılım bankasına yönelik detaylı inceleme (due diligence) çalışmalarının ve müzakerelerin sürdürülmesinin planlandığı ifade edildi.

Satın alma işleminin; ilgili ülkedeki düzenleyici otoritelerin mevzuatı ve izin süreçleri başta olmak üzere gerekli tüm onayların alınması ve taraflar arasında bağlayıcı sözleşmelerin imzalanması halinde tamamlanabileceği vurgulandı.

Şirket, sürece ilişkin gelişmelerin mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını belirterek, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmeye devam edildiğini kaydetti.