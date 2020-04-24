Ramazan ayının bereketi için heyecanlı bekleyiş nihayet gelip çattı. Bu sene bütün dünyayı sara korona virüs salgının etkilerini önlemek amacı ile ülkemizde alınan tedbirler içerisinde ramazan ayı boyunca toplu halde camilerde namaz ve teravih namazlarının da kılınamayacağı konusudur. Bu sebeple Ramazan ayı içerisinde ibadetlerini dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar teravih namazının nasıl eda edileceği konusu da çok merak ediliyor. Bu yıl evlerde kılınacak namazlardan biri de Teravih namazı olacak. Korona virüsü salgınına yönelik tedbir amaçlı olarak camilerde namaz kılınmayacak olması yüreklerimizi burksa da teravih namazları camiler yerine evlerde eda edilecek.

Mübarek Ramazan ayı 23 Nisan 2020 gecesi, ilk sahura kalkılmasıyla birlikte resmen başladı. Ramazan ayının oruç tutacağımız ilk günü 24 Nisan Cuma, son günü ise 23 Mayıs Cumartesi günü olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre korona virüs salgınından dolayı bu sene herkesin evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabileceğini, bunun sebebinin ise teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namaz olmasından kaynaklandığıdır.

Teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı nasıl kıldırılır?

Teravih namazına başlamadan önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekât sünneti kılınarak yatsı namazı bitirilir. Sonrasında kayyım teravih namazı için nidada bulunulur.

Böylece teravih namazına niyet edilerek başlanmış olunur.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre teravih namazlarının 2'şer rekât olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekât olarak da kılınmaktadır.

1. Rekat

Öncelikle Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınarak eller bağlanır. Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur "Euzü besmele" çekilerek ardından "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat

"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapıldıktan sonra ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazı ikişer rekât olarak kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verilerek bitirilir. Ancak eğer 4'er rekât olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları okunarak ardından üçüncü rekâta kalkılır.

3. Rekat

"Sübhaneke" okunduktan sonra "Euzü besmele çekilir ve ardından Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secdenin ardından dördüncü rekâta kalkılır.

4. Rekat

"Besmele çekilerek ardından, Fatiha ve zammı sure" okur, rükû ve secde yapılır sonra oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek tamamlanır. Teravih namazını toplam olarak kaç rekât kılacaksanız rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.

Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere birçok İslam ülkesinde teravih namazı 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğu için, farz gibi algılanarak bu şekilde telakki edilmesi de doğru değildir. Bu sebeple, tamamını kılmak gibi bir zorunluluk yoktur yani yorgunluk, meşguliyet ya da rahatsızlık gibi durumlarda teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.