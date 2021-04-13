Teravih namazı nasıl kılınır? Evde teravih namazı ne zaman kılınır? Bilindiği üzere buy yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle cami ve mescitlerde toplu halde teravih namazı kılınamayacak. Bunun yerine dileyenler evlerinde teravih namazlarını kılabilecekler. İşte teravih namazı ile ilgili merak edilenler...

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teravih namazı Ramazan Ayı'nın gecelerinde kılınır. Yani yarın 2021 Ramazan Ayı'nın ilk günü olduğu için bu gece Ramazan Ayı'nın ilk gecesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 2021 yılı Ramazan Ayı'nın ilk teravih namazı bu gece kılınacak.

Teravih namazı yatsı namazına müteakip olarak yatsı ve vitir namazları arasında eda edilir. Tıpkı yatsı namazı nasıl imsak vaktine kadar eda edilebiliyorsa tevarih namazı da imsak vaktine kadar eda edilebilir.

Bu nedenle bugün itibariyle Ramazan Ayı'nın son gecesine kadar bulunduğunuz ilin yatsı namazı saatinden imsak saatine kadar teravih namazınızı eda edebilirsiniz. İşte yatsı namazı saatleri ve imsak saatlerinin yer aldığı Habertürk 2021 Ramazan imsakiyesi...

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TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı yirmi rekâttır.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet:

“Euzü Besmele” çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.

Rekat

Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.

Rekat

İkinci rekâta başlarken önce “Besmele” çekilir, ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.

Rekat

Öncelikle “Besmele” çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.

Rekat

Son rekâtta da öncelikle "Besmele” çekilir ardından “Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası”, ardından “Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.