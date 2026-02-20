Tercan Kaymakamı Duman'dan "şemsiye" görüntülerine açıklama

Yağışlı hava sırasında çekildiği belirtilen ve programın bir bölümünü yansıtan görüntülerde, Duman'ın yürüyüş esnasında koruma polisinin tuttuğu şemsiye altında ilerlediği görüldü.

İHA'da yer alan habere göre görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuya ilişkin çeşitli eleştiriler yapıldı. Tepkiler üzerine yazılı açıklama yapan Duman, görüntülerin yağmurlu bir ana ait olduğunu belirtti.

"Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duman, açıklamasında kamuoyunda oluşan hassasiyete saygı duyduğunu belirtti.