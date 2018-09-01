Terek - Dinamo Ufa rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Terek, 02 Eylül 2018 Pazar günü Dinamo Ufa takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Maç öncesi Terek 4 puanla 13. sırada, Dinamo Ufa 4 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Terek, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Dinamo Ufa, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 745 kodlu maçı oynayanlar; Terek galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.10, Dinamo Ufa galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.20.

Terek önceki hafta Amkar Perm mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Dinamo Ufa ise Tosno maçında 5-0 kazandı.

Terek, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Dinamo Ufa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dinamo Ufa, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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