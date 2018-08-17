Terek - Rubin Kazan karşılaşma önü

Terek ve Rubin Kazan, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rusya Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. 3 puanlı Terek 10. sırada bulunuyor, Rubin Kazan 4 puana sahip ve 8. sırada. Terek, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Rubin Kazan, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 433 kodlu maçı oynayanlar; Terek galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.60, Rubin Kazan galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 2.05, karşılıklı gol yok 1.30 oranını kazandıracak.

Terek son hafta oynanan Amkar Perm maçında 0-0 berabere kaldı.

Rubin Kazan, Krasnodar karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Terek, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Rubin Kazan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Rubin Kazan, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ