Almanya'nın Köln Şehrinde yaşayan Trabzonlu T.G., bir arkadaşıyla birlikte 2014 yılında DEAŞ’e katıldı. Uzun yıllar ailesinin haber alamadığı T.G. sonunda ailesi ile bağlantı kurdu. T.G.'ye para gönderdiği ortaya çıkan aile çocuklarına dön çağrısı yaptı. Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, 'İslamiyeti yaşıyorum' diyerek dön çağrılarına kulak tıkadığı ileri sürülen T.G.'yi kurtarmak isteyen aile, İstanbul'da bir kişiyle irtibata geçti. Bu sırada yaşanana Reina saldırısının ardından bağlantıyı kaybeden aile, 2 yıldır çocuklarında haber alamaz oldu.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSUNA SIĞINDI

Sonunda baskılardan bunalan T.G., örgütün elinden kaçarak Özgür Suriye Ordusu'na sığındı. T.G., ailesi telefonla arayarak, "Beni kurtarın" dedikten sonra nerede olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen T.G.'nin ailesi, Ankara’ya giderek bir dizi görüşmeler yaptı. Yaptıkları görüşmeler üzerine çocuklarının kurtarılması için yardım istedi.

OPERASYONLA YURDA GERİ DÖNDÜ

Yapılan çalışmalar sonucunda T.G.'nin nerede olduğu tespit etmek için istihbarat birimleri harekete geçti. Yer tespitinin ardından bölgeye giden ekipler, Özgür Suriye Ordusu'na sığınan T.G.'ye ulaştı. T.G., istihbarat birimlerinin başarılı operasyonu sonucunda Türkiye’ye getirildi. Ailesine kavuşan T.G., önce sorgulandı ardından da Ankara’da çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.