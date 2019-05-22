Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'da

İHA

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları 8 yıl sonra ilk kez Gemlik’ten İmralı Adası'na hareket etti

Abdullah Öcalan

Edinilen bilgiye göre, İmralı Cezaevi’nde yatan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan 8 sene sonra adaya geçişin sağlandığı Gemlik'ten giden heyetle görüşecek. Bir kadın, bir erkek avukatı sabah 9.20 sıralarında Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na geldi.

Burada kimlik kontrolleri yapılan avukatların yanlarında iç çamaşır, günlük gazeteler ve bir kaç kitabı da getirdiği gözlendi. 2 avukat İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Cezaevi Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Gemport Limanı’ndan İmralı Adası’na hareket etti.

Abdullah Öcalan Mayıs ayının başlarında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatlarıyla bir görüşme yapmıştı. Ancak avukatlar bu görüşmeyi gerçekleştirmek için İstanbul'dan hareket etmişti.

Bugünkü ziyaret 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarıyla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor. Öcalan en son 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? 2019 MEB İl içi öğretmen ataması başvuru sonuçları ne
GÜNDEMİl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Çalınan aracının bulunduğuna sevinemedi! 25 parça...
GÜNDEMÇalınan aracının bulunduğuna sevinemedi! 25 parça...
LGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? LGS giriş yerleri sorgulama ekranı! 2019 LGS sınavı ne zaman?
GÜNDEMLGS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Meclis'teki terör eylemi girişiminin failleri adliyede
GÜNDEMMeclis'teki terör girişimi failleri adliyede
Game of Thrones 8. sezon nasıl izlenir? GOT 8. final sezonu tüm bölümler
GÜNDEMGame of Thrones 8. sezon nasıl izlenir?
'Altınlar benim değil' dedi, bankayı inandıramadı!
GÜNDEM'Altınlar benim değil' dedi, bankayı inandıramadı!
Son dakika: Erzincan'da deprem oldu! Son depremler listesi
GÜNDEMErzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Tek tip askerlik sistemi! Son dakika: Bakan Hulusi Akar açıkladı! Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
GÜNDEMTek tip askerlik sistemi son dakika gelişmesi
Yeni askerlik sisteminde yaş sınırı kaç oldu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?
GÜNDEMYeni askerlik sistemi yaş sınırı ve bedelli ücreti
Mahkemede ifade değiştirdi! Vahşi cinayetin sebebi ortaya çıktı
GÜNDEMArkadaşını 43 yerinden bıçakladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X