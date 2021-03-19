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Terör örgütü PKK soruşturmasında İHD Genel Başkanı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile HDP Eskişehir il ve Mamak ilçe eş başkanlarının da bulunduğu öğrenildi.

Terör örgütü PKK soruşturmasında İHD Genel Başkanı gözaltına alındı
İHD Genel Başkanı gözaltına alındı
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmasında haklarında yakalama kararı verilen 12 şüpheliden 10'u Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütü PKK'nın yapılanmalarını bir araya getirip koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası'nın (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, örgüt güdümündeki haber sitelerinden yapılan çağrı ve talimatlar doğrultusunda Ankara'da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları ortaya çıkarıldı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a destek amaçlı sözde tecrit protestosu adı altında açlık grevi yapan kişiler için destek eylemleri ve etkinlikler düzenleyen şüphelilerin, buralara katılımın artması amacıyla organizasyonlar yaptıkları, yasa dışı afiş ve pankart asma faaliyetlerini organize ettikleri belirlendi.

PKK/KCK mensuplarından gözaltına alınanlarla ilgili dava sürecini takip eden şüphelilerin, terör örgütünün talimatıyla kurulan sözde kadın meclislerine legal görünüm kazandırma faaliyetleri yürüttükleri saptandı.

Terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH içerisindeki kişilerle görüşen, üniversitelerde örgüte eleman kazandırılması ve propaganda yürütülmesi amacıyla planlama yapan zanlıların, örgütün sözde kadın yapılanması TJA tarafından düzenlenen etkinliklerin organizasyonlarında yer aldıkları bildirildi.

Şüphelilerin, örgütün ilk silahlı eyleminin yıl dönümünde kutlama adı altında yapılan yasa dışı etkinliğe katıldıkları, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensupları için anma etkinlikleri organize ettikleri belirtildi.

Zanlıların, Azerbaycan'a ait toprakların Ermeni işgalinden kurtarılmasına karşı hazırlanan ve örgüte yakın internet sitelerinde yayımlanan bildirgeyi imzaladıkları da tespit edildi.

Şüpheliler arasında İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ile HDP Eskişehir İl Eş Başkanı, Mamak İlçe Eş Başkanı, eski Ankara il eş başkanları, eski Çankaya İlçe Başkanı ve eski Keçiören İlçe Eş Başkanı da bulunuyor.

Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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