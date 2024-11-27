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        Haberler Gündem Terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 15 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:18
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        Terör örgütü PKK operasyonunda 15 zanlı yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-27 Kasımda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPGye yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetin paylaştığı görüntüde ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi, aramalarda tabanca ele geçirilmesi ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer alıyor.

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