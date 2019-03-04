Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG, herhangi bir çatışmada yer almadıkları gerekçesiyle, DEAŞ'lı 283 terör örgütü mensubunu serbest bıraktı. Yapılan açıklamada serbest kalan kişilerin "ellerinde Suriyeli kanı olmadığı" belirtilirken “Yollarını kaybetmişler. Suriye toplumunun geleneklerini ve hukuku ihlal etmişler, bazıları kandırılmış ama onlar hâlâ bizim Suriyeli çocuklarımız” denildi. Açıklamada serbest bırakmanın bir “işbirliği, kardeşlik ve merhamet” jesti olduğu belirtildi.

"İLK KEZ BU KADAR ÇOK DEAŞ'LI BIRAKTILAR"

Alman basın organı Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre açıklamada, tutukluların, DEAŞ'ın sözde başkenti olan Rakka da dahil olmak üzere Suriye’nin kuzeyindeki çeşitli kentlerden serbest bırakıldığı belirtildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, PYD'nin ilk kez DEAŞ'lıları serbest bırakmadığını ancak sayının ilk kez bu kadar büyük olduğunu açıkladı. ABD’nin bölgedeki müttefiki olan PYD'ninn elinde DEAŞ üyesi yüzlerce yabancı cihatçı, kadın ve çocuk bulunuyor.

TRUMP: "BIRAKMAK İYİ BİR ÇÖZÜM DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump şubat ayı ortasında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'de yakaladığımız 800'den fazla DEAŞ savaşçısını İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerin geri almasını ve yargılamasını istiyoruz. Alternatif ise bunları salıvermemiz ki bu hiç iyi bir çözüm değil” demişti. Ancak Avrupa devletlerinden bu öneriye olumlu yanıt gelmedi. PYD de daha önce yabancı teröristlerin Suriye’de yargılanması için Birleşmiş Milletler’e çağrı yapmıştı.