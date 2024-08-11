Viyana Turist Kurulu, konser seyircilerinin yaşadığı mağduriyeti telafi etmek adına, dünyanın dört bir yanından gelen hayranlara şehrin tadını çıkarmaları için bazı önerilerde bulundu. Bu önerilerden biri de bir mücevher mağazasından 'kristal sürprizi' almaktı. Bu duyurunun ardından mücevher markası önünde uzun kuyruklar oluştu ve Taylor Swift hayranlarına ücretsiz kristal kolyeler hediye edildi.