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Haberler Sağlık Ters Mekik Hangi Kasları Çalıştırır? Ters Mekik Faydaları Nelerdir?
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Ters mekik hangi kasları çalıştırır? Ters mekik faydaları nelerdir?

Kas yapmak ve aynı zamanda sağlıklı kalmak istiyor, ancak mekik sayınız akıl almaz sayılara ulaştığında bile alt karın kaslarınızda hala sonuç göremiyorsanız oldukça üzülebilirsiniz. Tam bu noktada ters mekik egzersizi devreye girmektedir. Peki, ters mekik hareketi nasıl yapılır? Ters mekik hangi kasları çalıştırır?

Ters Mekik Hangi Kasları Çalıştırır? Ters Mekik Faydaları Nelerdir?
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Ters Mekik Hareketi Nasıl Yapılır?

Kalçalarınızı mata dik olarak hizalayıp bir egzersiz minderi üzerine yüz üstü uzanarak ters bir mekik çekebilirsiniz. Kollarınızı yanlarınızda, avuç içi aşağı bakacak şekilde dinlendirin. Aynı anda başınızı ve boynunuzu minderden kaldırarak alt karın kaslarınızı devreye sokarak bedeninizi yukarıya doğru çekin. Başlangıç pozisyonuna dönerken bacaklarınızı karın kaslarınızla kontrol edin ve tekrarlayın. Alt karın kaslarınız güç kazandıkça 10 ila 15 tekrar veya daha fazlası ile tamamlayın. Düz bacaklarla ters mekik yaparak veya baldırlarınız arasında bir egzersiz topunu sıkarken bacaklarınızı kaldırıp indirerek kendinize meydan okuyun.

Eğer “kas yapmak istiyorum” diyorsanız ters mekik hareketi sizin için biçilmiş kaftanlardan biridir. Bu hareketi, evinizde dahi hiçbir ekipman kullanmadan yapabilirsiniz. Aynı zamanda spor salonlarında kendine ait ters mekik aleti üzerinde de rahatça uygulayabilirsiniz. Kontra egzersizi olan mekik hareketlerinde kullandığınız bütün kasların zıt kaslarını çalıştırmak için yapılan ters mekik hareketi, normal mekik hareketinden sonra uygulanmaktadır.

Ters Mekik Hangi Kasları Çalıştırır?

Her ne kadar basit bir hareket gibi görünse de normal mekik sayısı ile ters mekik sayısı birbirinden farklı olacaktır. Çünkü normal mekikten 50 tane çekebilseniz de ters mekik hareketi ilk denemede sizi zorlayacak bir egzersiz türüdür. Dolayısıyla sabır ister ve pes etmemeniz önemlidir. Ters mekik hareketi ile bedeninizin arka kısmında bulunan kasların neredeyse hepsi çalışmaktadır. Bu nedenle oldukça faydalı bir hareket şeklidir. Öncelikli olarak en fazla çalıştırdığı yerler ise lower back, hamstring ve glute şeklindedir.

Ters mekik ile duruşunuz düzelir ve en çok göz ardı edilen kaslardan biri olan alt sırt kasları çalıştırılmış olur. Dolayısıyla özellikle duruş bozukluğu yaşayan kişiler için ters mekik hareketi büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kişiyi zorlayıcı olması sebebiyle insanlar ters mekik bele zarar verir mi diye merak etmektedir. Ancak doğru formunda yapıldığı sürece ters mekik ile herhangi bir yerinize zarar vermeniz mümkün değildir. Sadece bel çevrenizde ağrı yaşıyorsanız ya da ortopedik anlamda birtakım problemleriniz varsa bu hareketi fazla zorlamamanız önerilir. Çünkü ters mekik direkt bel çevresini çalıştırdığı için bu tip hassas durumları olan kişiler üzerinde sıkıntı yaratabilir. Eğer böyle bir probleminiz varsa mutlaka bir spor danışmanından fikir almanız ve ters mekiğin sizin için uygun olup olmadığını öğrenmeniz en doğrusu olacaktır.

Ters Mekik Faydaları

Vücudun arka kısmında yer alan kaslar başta olmak üzere genel anlamda tüm kaslarınız üzerinde çalıştırıcı bir etkiye sahip olması, en önemli ters mekik faydaları arasında yer almaktadır. Üstelik metabolizmanızı da hızlandırır. Metabolizma hızını artırmaya yardımcı olduğu için yağ yakımında büyük etkisi vardır. Ek olarak ters mekik ile göbek eritme de mümkündür. Sağladığı diğer faydalar ise aşağıdaki gibidir.

  • Alt karın kasları şekillendirmek
  • Yürüme zorluğu çekenlere destek sağlamak
  • Çapraz ve yatık karın kaslarını çalıştırmak
  • Kasık fıtığı ve bel fıtığı gibi operasyonlar sonrası hareket etmede kolaylık sağlamak
  • Ortopedik rahatsızlıkların iyileştirilmesine destek olmak ve olası rahatsızlıkları önlemek
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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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