Kadir Gecesi içinde en önemli ibadetlerinin başında tesBih namazı yer alıyor. Kadir Gecesi'ne saatler kala Müslümanlar tarafından "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır" gibi sorular araştırılıyor. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. İslam Peygamberi Hz Muhammed bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir. Peki tesbih namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte Tesbih namazı ile alakalı bilinmesi gerekenler...