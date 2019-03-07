? merak konusu oldu. Regaip Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tesbih namazı ne zaman kılınır ve tesbih namazı kaç rekattır? diye araştırıyor.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı 4 rekat kılınan nafile bir namazdır. Tesbih namazının her rekatındaki tesbih: 'Subhânellâhi ve'l-hamdu li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhu va'llâhu ekber' şeklindedir.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Tesbih namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alır ve namaza başlarız

Subhaneke'yi okuruz. 15 kere tesbih söyleriz

Fatiha okuruz

Bir namaz suresi okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Fatiha'dan önce, 15 kere tesbih söyleriz

Fatiha okuruz

Bir namaz suresi okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

İkinci rek'atte oturduğmuzda, Et-tahiyyatu, Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik okunur.



3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Subhaneke'yi okuruz. 15 kere tesbih söyleriz

Fatiha okuruz

Bir namaz suresi okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Fatiha'dan önce, 15 kere tesbih söyleriz

Fatiha okuruz

Bir namaz suresi okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Dördüncü rek'atte oturduğumuzda, Et-tahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Önce sağa, sonra sola; "Es-selamü aleykum ve rahmetullah" diyerek selam veririz.

Tesbih namazındaki her rekatta okunan tesbih adedi 75'tir. Dört rekatta 300 adet tesbih okunmuş olur.

TESBİH NAMAZI KILMANIN SEVABI

Tesbih namazı, içerisinde Allah’ı tesbih, tazim ve tehlil kelimelerinin yoğun bir şekilde söylendiği, Cenâb-ı Hakk’ın azametini, izzetini ve celâlini tesbih ve zikir mânâsının kuvvetli ifadelerle tahakkuk ettiği bir nafile namazdır. Bu namazda Allah Teâlâ’yı her türlü noksanlıklardan, eksikliklerden, mahlûkâta mahsus acziyetten ve zafiyetten tenzîh, takdis ve kemâl sıfatlarla tavsif etme manası tespih kelimeleriyle takviye ve te’yid edilir.

Bu namazı Allah Resûlü (asm) Sevgili amcası Hazret-i Abbas’a (ra) öğretmiştir. Hazret-i Abbas’ın, bu namazın her gün kılınmasının zor olacağını söylemesi üzerine Sevgili Peygamberimiz (asm),tesbih namazını her gün değil; haftada bir; mümkün olmazsa ayda bir; mümkün olmazsa yılda bir; bu da mümkün olmazsa ömürde bir kılmanın büyük feyiz kaynağı teşkil ettiğini ve kişiyi günahlardan arındırdığını beyan etmiştir. Ve buyurmuştur ki;

“Ey amca! Bak, sana on faydası olan bir şey öğreteyim: Bunu yaparsan, günahlarının ilki ve sonu; eskisi ve yenisi; bilmeyerek işlediğin ve bilerek işlediğin; küçüğü ve büyüğü; gizli yaptığın ve açık yaptığın on türden de günahını Allah bağışlar.” buyurmuş ve tesbih namazını öğretmiştir.