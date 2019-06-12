Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran gelin adayı Hanife, başörtüsünü çıkartarak başını açtı. Hanife Gürdal'a bu kararında en büyük destek ise evlilik programında tanıştığı yakın arkadaşı Sevgi'den geldi.

Bir döneme damga vuran evlilik programlarında adını duyuran ve sonrasında bir benzin istasyonunda pompacı olarak işe başlayan gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtı. Gürdal, bu kararını yeni açtığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

EN BÜYÜK DESTEK SEVGİ'DEN GELDİ

Gelin adayı, bu radikal kararından sonra binlerce takipçisi bulunan ve kazancının bir kısmını elde ettiği Instagram hesabını kapattı. Gürdal yeni açtığı hesabı ise şimdilik kilitli tutuyor. Gelin adayına başını açma kararında en büyük desteği izdivaç programında tanıştığı Sevgi Akiska verdi. Sevgi Akiska, Instagram hesabından Hanife'nin başı açık çekilen fotoğraflarını "Kimse üzerine gelemez herkes hayatına baksın" notuyla paylaşarak destek verdi.