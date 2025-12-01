Habertürk
        TESK: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı

        TESK: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi sisteminde olması gereken bellidir; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 08:44 Güncelleme: 01.12.2025 - 08:44
        "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı"
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 4 oturum halinde Antalya'da düzenlenen ‘TESK İstişare, Değerlendirme, Eğitim ve Mesleki Dayanışma Toplantısı' gerçekleştirildi.

        Toplantının açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda ayrıca TESK'e bağlı 82 birlik ve 13 mesleki federasyon başkanı olmak üzere yaklaşık 800 yönetici yer aldı. Toplantının kapanışına ise Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener katılım sağladı.

        ESNAFIN KREDİ FAİZLERİ YENİ YILDA DÜŞECEK

        Toplantıda esnaf ve sanatkarların güncel sorunları detaylı şekilde ele alınırken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni yılda esnafın kullandığı kredi faizlerinin düşeceğini açıkladı. Bakan Bolat, bu önemli gelişmeyle birlikte esnaf ve sanatkara yönelik diğer müjdelerini de toplantı salonunda birebir aktardı. Bu kapsamda, finansman maliyetlerinin yüzde 25'in altına çekileceğini duyurdu.

        "AZ KAZANANDAN AZ, ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ ALINMALI"

        Toplantıda 'basit usul' uygulamasının esnafı hazırlıksız yakaladığını söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, enflasyonla mücadelenin en önemli ayağının rekabet kurallarının tam olarak işlemesi olduğunu, rekabetin olmadığı bir ülkede enflasyonun düşmeyeceğini kaydetti.

        Palandöken sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu nedenle esnaf yaşasın ki ekonominin gerçek rekabet gücü oluşsun. Bugün böyle bir yapıda artık sanatkar da kalmadı; babasının mesleğini sürdürecek genç de kalmadı. Yanında çalışan işçi 7 bin 200 prim günüyle emekli olurken esnaf 9 bin günde emekli oluyor. Biz de diyoruz ki bizi de 7 bin 200 günde emekli et, dükkanımızı başkasına devretmek zorunda kalmayalım. Maaş istemiyoruz, para istemiyoruz. Ekonomi düzelsin, ondan sonra maaş da verirsin. Peki biz neden ayda 14 bin lira fazla prim ödüyoruz? Bu haksızlık giderilsin. Vergi sisteminde olması gereken bellidir; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Biz vergi vermeyelim demiyoruz. Muhasebecilerin yaptığı hesaplamada ne çıkıyorsa gidip devletimize ödeyelim. Yeter ki adaletsizlik düzelsin."

