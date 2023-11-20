Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.961,52 %1,38
        DOLAR 28,7561 %0,18
        EURO 31,4484 %0,35
        ALTIN 1.826,60 %0,01
        FAİZ 40,60 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,76 %-0,62
        BITCOIN 37.386,00 %1,02
        GBP/TRY 35,8802 %0,27
        EUR/USD 1,0928 %0,18
        BRENT 81,47 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 2.986,48 %0,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK Genel Başkanı Palandöken’den 5 bin liralık ikramiye talebi - İş-Yaşam Haberleri

        TESK Genel Başkanı Palandöken’den 5 bin liralık ikramiye talebi

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye ile ilgili açıklamada bulundu. Vergi kaydı silinen esnafın da 5 bin TL ikramiyeden faydalanması gerektiğini kaydetti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 20.11.2023 - 13:26 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        TESK'ten 5 bin liralık ikramiye talebi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye ile ilgili açıklamada bulundu. Vergi kaydı silinen esnafın da 5 bin TL ikramiyeden faydalanması gerektiğini kaydetti.

        “İKRAMİYEDEN YARARLANMALILAR”

        Palandöken yaptığı açıklamada vergi mükellefi olmayan emekli esnafların da ikramiyeden yararlanmasına dönük çağrı yaparak, oda kaydını sildirmediği için ikramiye verilmemesinin hakkaniyete uygun olmadığını dile getirdi.

        Palandöken, “Bizim üyelerimiz en fazla primi cebinden ödeyerek emekli olan ve en düşük emekli aylığını alan bir kesim. SSK’lı çalışanlar en fazla 7200 günde emekli olurken bizim üyelerimiz günde 16-18 saat arasında çalışarak hem de cebinden primini ödeyerek 9000 günde emekli oluyor. Bu şartlarda ilk olarak bu ikramiye hiçbir ayrım yapılmadan esnaf ve sanatkarlara verilmelidir” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım