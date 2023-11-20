TESK Genel Başkanı Palandöken’den 5 bin liralık ikramiye talebi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye ile ilgili açıklamada bulundu. Vergi kaydı silinen esnafın da 5 bin TL ikramiyeden faydalanması gerektiğini kaydetti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye ile ilgili açıklamada bulundu. Vergi kaydı silinen esnafın da 5 bin TL ikramiyeden faydalanması gerektiğini kaydetti.

“İKRAMİYEDEN YARARLANMALILAR”

Palandöken yaptığı açıklamada vergi mükellefi olmayan emekli esnafların da ikramiyeden yararlanmasına dönük çağrı yaparak, oda kaydını sildirmediği için ikramiye verilmemesinin hakkaniyete uygun olmadığını dile getirdi.

Palandöken, “Bizim üyelerimiz en fazla primi cebinden ödeyerek emekli olan ve en düşük emekli aylığını alan bir kesim. SSK’lı çalışanlar en fazla 7200 günde emekli olurken bizim üyelerimiz günde 16-18 saat arasında çalışarak hem de cebinden primini ödeyerek 9000 günde emekli oluyor. Bu şartlarda ilk olarak bu ikramiye hiçbir ayrım yapılmadan esnaf ve sanatkarlara verilmelidir” ifadelerini kullandı.