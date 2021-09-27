TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara’da bulunuyor…