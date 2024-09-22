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        Haberler Bilgi Magazin Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? TRT 1 dizisi Teşkilat 5. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri

        Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Teşkilat 5. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri

        TRT 1 dizisi Teşkilat yeni sezonu açıyor. Pazar günleri yayınlanan dizi, bu akşam 5. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizinin beşinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise bu noktada ''Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Teşkilat 5. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 09:40 Güncelleme: 22.09.2024 - 09:40
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        TRT 1 ekranlarının heyecan ve aksiyon dolu dizisi Teşkilat yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünde Aybüke Pusat’ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Yeni isimlerin hikayenin seyrini nasıl etkileyeceği ve hangi karakterlerle senaryoya dahil olacakları merak konusu oldu. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Teşkilat 5. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri…

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        TEŞKİLAT YENİ SEZON BAŞLIYOR!

        TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisi, 22 Eylül 2024 Pazar akşamı yeni sezonuyla ekranlardaki yerini alıyor.

        Başrolünde Aybüke Pusat ve Yunus Emre Yıldırımer’in yer aldığı dizi, 5. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.

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        TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI

        Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu karosuna dokuz yeni isim dahil oldu. Bilindiği üzere Aybüke Pusat’ın partneri Murat Yıldırım diziden ayrılmıştı. Aybüke Pusat’ın yeni partneri ise ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu.

        Tolga Sarıtaş, Altay rolüne hayat verecek.

        Diziye katılan diğer oyuncular Adnan Biricik, Eren Hacısalihoğlu, Gizem Güneş, Murat Han, Murat Aygen, Tuvana Türkay, Ushan Çakır ve Özlem Maden oldu.

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        TEŞKİLAT'IN YENİ OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

        Tolga Sarıtaş - Altay Yüzbaşı

        Gizem Güneş - Altay Yüzbaşı’nın kardeşi Selen

        Adnan Biricik - Akif Başkan

        Murat Han - Mafya Babası Hamdi

        Eren Hacısalihoğlu - Hamdi’nin yeğeni Sedat

        Murat Aygen - Bora

        Tuvana Türkay - Amerikan ajanı Kate

        Ushan Çakır - Kate’in sağ kolu Makinist

        Özlem Maden - Hamdi’nin eşi Güniz

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        TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

        Ömer, ölümle burun buruna gelmişken Neslihan da onu kurtaracak panzehiri bulmuştur. Fakat Neslihan’ın ilacı Ömer’e ulaştırması o kadar da kolay olmaz. Ömer için geri sayım başlamıştır. Karşılarına çıkan zorluklara karşı Ömer son kozunu oynamak zorundadır.

        Neslihan’ın ilaca ulaştığını öğrenen ekip seferber olur. Sevdikleri yeniden Ömer’in ve ekibin yanında olurken eski düşmanları da tekrar karşılarına çıkar. Ömer, görev ve emanet uğruna gözünü karartır. Bu yolun sonunda ne olursa olsun düşmanı yenmek için gerekeni yapacaktır.

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        TEŞKİLAT 112. BÖLÜM ÖZETİ

        Teşkilat’ın yeni sezonunda Yüzbaşı Altay düşmana kök söktürmeye geliyor. Neslihan verdiği kayıplara rağmen görevinin başında dimdik duruyor ve vatanı için gözünü kırpmadan mücadele edi. Korkut ise eski hayatından tamamen kopup kendisini tehlikenin pençesinde bulur.

        Büyük sınavlarla burun buruna gelen Neslihan ile Yüzbaşı Altay’ın yollarının kesişmesi Teşkilat’ta yeni bir dönemin başlangıcı olur.

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