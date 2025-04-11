Tesla Çin'e yaptığı ithalatı askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı 'ticaret savaşları', ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Çin'deki satışlarını etkiledi.

Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de, ABD üretimi iki modelinin satışını durdurdu.

Tesla'nın ABD'de üreterek Çin'e ithal ettiği Model S ve Model X'in Çin'deki fiyat listelerinden kaldırıldığı ortaya çıktı.

Tesla, Çin'in Şangay kentindeki tesisinde Model Y ve Model 3 otomobillerini üretiyor. 2024 yılında Çin'e bin 553 adet Model X, 311 adet de Model S ithalatı yapılmıştı.

Tesla'dan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, söz konusu adımın Çin'in ABD ürünlerine karşı gümrük vergilerini yüzde 84'e çıkarmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki hafta başta AB ve Çin olmak üzere onlarca ülkeye yeni gümrük vergileri getirmişti. Trump, Çinli ürünlere karşı yüzde 145 oranında gümrük vergisi açıklamıştı.