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HaberlerOtomobilTesla o modeli üretmekten vazgeçti
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Tesla'dan o modeli bekleyenlere kötü haber!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, en uzun menzile sahip aracını üretmekten vazgeçtiğini duyurdu. Şirketin CEO'su Elon Musk, tek şarjla 850 kilometre yol gidebilen Model S Plaid+ otomobilini üretmeyeceklerini, 624 kilometre menzile sahip Model S Plaid'in 'yeterince iyi' olduğunu açıkladı

Tesla o modeli üretmekten vazgeçti
Reuters

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, en güçlü modeli olarak lanse edilen Model S Plaid+ aracını üretmekten vazgeçtiğini duyurdu.

Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Tesla CEO'su Elon Musk, "Plaid+'ı iptal ettik. Plaid versiyon yeterince iyi iken, gerek yok" dedi.

Plaid+ Tesla'nın en uzun menzile sahip otomobili olarak tanıtılmıştı. Tek şarjla yaklaşık 850 kilometre yol gidebileceği açıklanan araç, Tesla'nın geçen yıl düzenlediği batarya etkinliğinde sergilenmişti. Söz konusu aracın 2021 sonu olarak açıklanan satış tarihi ise, geçtiğimiz aylarda 2022'ye ertelenmişti.

Elon Musk, Model S Plaid'i ise, kendi alanında şimdiye kadar üretilmiş en hızlı otomobil olarak tanımlamıştı. Model S Plaid'in 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında çıkabildiği açıklanırken, aracın son hızı ise 320 km/s olarak açıklanıyor. Elektrikli otomobilin menzili ise 624 kilometre.

Tesla, geçtiğimiz haftalarda Model S Plaid'in de teslimatlarında yaklaşık 10 günlük gecikme yaşanacağını açıklamıştı.

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