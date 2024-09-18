Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TFF açıkladı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi kim?

        TFF açıkladı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemlerini açıkladı. Böylelikle Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçında hangi hakem görev alacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 17:15 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 6. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe- Galatasaray maçının bu haftaya denk gelmesi sebebiyle gözler açıklanan hakem listesine çevrildi. İşte, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakemi...

        2

        DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

        TFF, Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

        3

        Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Abay ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.

        Öte yandan derbide gözlemci ve temsilci olarak; Mustafa Yılmaz, Ali İhsan Sarıyılmaz, Hakan Atasoy, Murat Kangalgil ve Mert Yardibi görev alacak.

        4

        TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ VE HAKEMLERİ

        20 Eylül Cuma:

        20.00| Hatayspor - Bodrum FK | Ümit Öztürk

        21 Eylül Cumartesi:

        17.00 | Konyaspor - Sivasspor | Yasin Kol

        20.00 | Fenerbahçe - Galatasaray | Atilla Karaoğlan

        5

        22 Eylül Pazar:

        17.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor | Kadir Sağlam

        17.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Burak Pakkan

        20.00 | Beşiktaş - Eyüpspor | Zorbay Küçük

        20.00 | Adana Demirspor - Alanyaspor | Emre Kargın

        23 Eylül Pazartesi:

        20.00 | Göztepe - Kayserispor | Ozan Ergün

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!