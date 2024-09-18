TFF açıkladı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemlerini açıkladı. Böylelikle Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem netlik kazandı. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçında hangi hakem görev alacak? İşte, detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ligin 6. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe- Galatasaray maçının bu haftaya denk gelmesi sebebiyle gözler açıklanan hakem listesine çevrildi. İşte, Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin hakemi...
DERBİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN
TFF, Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Abay ve Abdullah Buğra Taşkınsoy yapacak.
Öte yandan derbide gözlemci ve temsilci olarak; Mustafa Yılmaz, Ali İhsan Sarıyılmaz, Hakan Atasoy, Murat Kangalgil ve Mert Yardibi görev alacak.
TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ VE HAKEMLERİ
20 Eylül Cuma:
20.00| Hatayspor - Bodrum FK | Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 | Konyaspor - Sivasspor | Yasin Kol
20.00 | Fenerbahçe - Galatasaray | Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor | Kadir Sağlam
17.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Burak Pakkan
20.00 | Beşiktaş - Eyüpspor | Zorbay Küçük
20.00 | Adana Demirspor - Alanyaspor | Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi:
20.00 | Göztepe - Kayserispor | Ozan Ergün