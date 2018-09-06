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TFF Başkanı Demirören, Rusya maçı öncesi konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Rusya ile yarın oynanacak milli maçla ilgili, "Trabzonlu futbolseverlerin eşsiz desteğine çok ihtiyacımız olacak" dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe, 11:21:02 | Güncelleme:

Rusya ile yarın oynanacak karşılaşma için hazırlanan maç kitapçığında açıklamaları yer alan Yıldırım Demirören, 7 buçuk yıl aradan sonra Trabzon’da milli maç oynamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. A Milli Takım’ın Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde yeni bir yolculuğa çıktığını söyleyen Demirören, "UEFA'nın yeni organizasyonu Uluslar Ligi maçlarımıza, UEFA EURO 2024 ev sahipliği aday şehirlerimizden Trabzon'da ve dost ülke Rusya karşısında başlamak ayrı bir anlam taşıyor. Teknik direktörümüz Mircea Lucescu yönetiminde belirlediğimiz yeni hedeflere ulaşmak için bu maçta Trabzonlu futbolseverlerin eşsiz desteğine çok ihtiyacımız olacak. Eminim ki tribünlerimizde emsalsiz bir birlik ve beraberlik örneği sergileyeceğiz, milli ruhumuzun gücünü bir kez daha bütün dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BU YOLUN SONUNDA EURO 2020'YE KATILACAĞIMIZA İNANCIM TAM"

Genç futbolculara sabır gösterilmesini isteyen Yıldırım Demirören, "Onların enerjisi ve tecrübeli oyuncularımızın katkısıyla son maçlarımızda özlenen milli takımın yolda olduğunu gördük. Gurur duyacağımız başarıların ilk halkasına Rusya önünde imza atacağımıza, bu yolun sonunda EURO 2020'ye katılacağımıza inancımız tam. Bu maç vesilesiyle ülkemizde bulunan Rusya Futbol Federasyonu delegasyonu, teknik heyet ve futbolcularına Türkiye'ye hoş geldiniz diyor, kendilerini ağırlamaktan dolayı onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Tüm futbolseverleri ay-yıldızla buluşmaya davet ediyor, keyifli bir maç aksamı diliyorum" diye konuştu. 

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