TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bunlar bizi güçlendirir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın Macaristan'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçı öncesi TRT Spor'a konuştu..

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Önemli bir maç, milli maç gibi düşünüyoruz. Beşiktaş değerli bir kulübümüz. Farklı anlamları da var tabii bu maçın. Hasan başkan ile de bu süreçte sürekli istişare halindeydik. Maçın Türkiye'de oynanması konusunda devletimizin verdiği bir karar vardı. Biz de federasyon olarak aynı paralelde düşünüyoruz. Beşiktaş kulübümüz de öyle... Futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz ama ne yazık ki bugün Beşiktaş'ın buraya gelmesinin sebebi dünyadaki çifte standarttan kaynaklanıyor. Rusya ile Ukrayna iki devlet savaşıyor ama biz savaşın her türlüsüne karşıyız. Oradaki savaşa da karşıyız. Sporun barışa hizmet etmesini istiyoruz. Rusya'ya uygulanan ambargo, çocukları, hastaları, yaşlıları, okulları, ibadethaneleri bombalayan, insanları öldüren, bu dünyada ağır ceza alması gereken zihniyet ne insan hakları tanıyor, ne hukuk tanıyor. Ama bunların takımlarına bu ambargo uygulanmıyor. Bu takımlar hala dünyada spor faaliyetlerinin içerisinde duruyor. Biz de buna karşı durmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün buradayız. Hem Filistin, hem Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah yarın sahada Beşiktaş gerekli cevabı verecek, bütün müslüman alemine güzel bir sevinç yaşatacaktır."