TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Türk futbolu adına tarihi bir an

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA temsilciliğinin Türkiye ve İstanbul için büyük bir adım olduğunu belirterek, "Türk futbolunun uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşması yolunda kendisinin himayelerinde bu projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

"TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ BİR AN" UEFA’nın, Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi olacak İstanbul’daki temsilciliğinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Bugün, Türk futbolu adına tarihi bir ana şahitlik ediyor; Türkiye ve İstanbul için büyük bir adım atıyoruz. Medeniyetlerin kesişme noktası, kıtaları buluşturan, farklı dinlerden ve gruplardan insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz şehir İstanbul’umuz, futbolun bölgesel ve uluslararası merkezlerinden biri haline geliyor. Bu adım, Türkiye’nin spor alanında yaptığı atılımların bir sonucudur. Spor sevgisini her zaman gösteren, futboldan gelen Cumhurbaşkanımız bize bu yolda hep destek verdi. Türk futbolunun uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşması yolunda kendisinin himayelerinde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde önemli pay sahiplerinden bir tanesi de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin oldu. İş birlikleri, destekleri ve güvenleri için başta Ceferin olmak üzere UEFA ailesine teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. REKLAM "TÜRKİYE'NİN FUTBOL DÜNYASINDAKİ ETKİSİ DAHA DA ARTACAKTIR" UEFA temsilciliğinin, Türkiye’nin tanımı açısından önemli olacağını ifade eden Başkan Hacıosmanoğlu, "Yalnızca futbolun değil, ülkemizin tanıtımına, gençlerimizin gelişimine ve sporun barış diliyle yayılmasına yönelik bu adımlarla, Türkiye’nin futbol dünyasındaki etkisi daha da artacaktır. Bu sayede UEFA’ya üye ülke federasyonlarıyla daha etkin, hızlı ve kalıcı bir iletişim imkanı doğacaktır. UEFA da bu temsilcilikle bölge ülkeleriyle koordinasyonunu sağlayacak; Avrupa futbolunun entegrasyonu daha da pekişecektir" şeklinde konuştu.