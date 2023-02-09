DHA

10 ilimizi etkileyen deprem ve etkileriyle ilgili açıklamalar yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamasında "Hatayspor Kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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