TFF başkanlık seçimi 2024 ne zaman yapılacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan seçimleri için geri sayım devam ediyor. Futbolseverler ise TFF başkanlık seçiminin tam tarihini ve başkan adaylarını yakından takip ediyor. Başkan adayları konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken gözler seçim gününe çevrildi. Peki, TFF Başkanlık seçimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte başkan adayları ile ilgili merak edilen bilgiler...
TFF seçim tarihi 2024 netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu alınan seçim kararı ile yeni başkanını seçecek. Seçim öncesinde başkanlık adaylarını ilan eden kişiler de netlik kazandı. Peki, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri 2024 ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...
TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Nisan ayında yapılan açıklamada 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verildiği açıklandı. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.
TFF BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
Konuyla ilgili TFF açıklaması şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.
TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;
- Sayın İbrahim Ethem HACIOSMANOĞLU
- Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ
- Sayın Servet YARDIMCI
TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsünün 38/1. maddesinde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşulları taşımadığından kabul edilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SERVET YARDIMCI ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Servet Yardımcı yaptığı açıklamada " TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim." ifadelerini kullandı.