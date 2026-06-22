TFF SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli genel kurulları, olağan durumlarda federasyonun ana statüsü gereğince dört yılda bir gerçekleştiriliyor. Mevcut yönetim kurulunun görev süresi, olağan takvim ilerlediği müddetçe bu dört yıllık dönemi kapsayacak şekilde planlanıyor. Ancak Türk futbolunda kulüplerin talepleri, yönetimsel kararlar ya da imza toplama süreçleri gibi dinamik etkenler devreye girdiğinde, normal takvimin dışına çıkılarak olağanüstü seçimli genel kurul kararı da alınabiliyor.