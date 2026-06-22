TFF başkanlık seçimi tarihi 2026: TFF seçimleri ne zaman yapılacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için gözler genel kurul takvimine çevrildi. Süper Lig'den alt liglere kadar futbol camiasını yakından ilgilendiren seçim sürecinde, genel kurul tarihi, adaylık başvuruları ve seçim takvimi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, TFF seçimleri ne zaman yapılacak, başkanlık seçimi hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte bilgiler...
Türk futbolunda yeni dönemin şekilleneceği Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri öncesinde futbol kamuoyunun gündemi yoğunlaştı. Kulüpler, delegeler ve futbolseverler, TFF Genel Kurulu'nun ne zaman toplanacağını ve başkan adaylarının hangi şartlarla yarışabileceğini merak ediyor. İşte TFF seçim tarihi ve seçim sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
TFF SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimli genel kurulları, olağan durumlarda federasyonun ana statüsü gereğince dört yılda bir gerçekleştiriliyor. Mevcut yönetim kurulunun görev süresi, olağan takvim ilerlediği müddetçe bu dört yıllık dönemi kapsayacak şekilde planlanıyor. Ancak Türk futbolunda kulüplerin talepleri, yönetimsel kararlar ya da imza toplama süreçleri gibi dinamik etkenler devreye girdiğinde, normal takvimin dışına çıkılarak olağanüstü seçimli genel kurul kararı da alınabiliyor.
Anayasa Mahkemesinin Tahkim Kurulunun yapısına ilişkin kesin kararı ve statüde yer alan bazı maddelerin değiştirilmesi talebi, federasyonu harekete geçirmek zorunda bıraktı. TFF, statü değişikliği için mecburen genel kurulu toplantıya çağıracak. TFF’nin statü değişikliği için toplayacağı genel kurula seçim maddesi konulması için tazyik yapılacak. Eğer TFF yönetimi direnmeye çalışır ve seçime yanaşmazsa, kulüpler noter kanalıyla imza toplayarak olağanüstü seçimli genel kurulu zorla toplatacak.