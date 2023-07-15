Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        TFF'den 1959 öncesine dair karar!

        TFF, 1959 öncesindeki başarı kriterleri ve resmi statüsünü değerlendirmek için bir komisyon oluşturulmasına karar verildiğini duyurdu! TFF'den yapılan açıklamada "1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı!

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF, 1959 öncesindeki başarı kriterleri ve resmi statüsünü değerlendirmek için bir komisyon oluşturulmasına karar verildiğini duyurdu!

        TFF'den yapılan açıklamada "1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı!

        FENERBAHÇE 2021 YILINDA BAŞVURU YAPMIŞTI

        Fenerbahçe, 1959 yılı öncesi kazanılan şampiyonlukların tescil edilmesine dair 2021 yılında bir başvuru yapmıştı.

        Sarı-lacivertli kulüp, Mart 2023'te bu başvuruya herhangi bir yanıt verilmediğini dile getirmiş ve 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılmasına dair başvurularını yinelemişti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti. 730 gün önce, 6 Mart 2021 tarihinde, 1959 yılı öncesi kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesi ve bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için TFF'ye yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz." denilmişti.

        "Kuruluş tarihi 1923 olan TFF tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun, Türk futbolu ve cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini, bu noktada TFF'nin tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, şu görüşlere yer verilmişti:

        "Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibarıyla TFF'ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor; her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki bu konu kişisel yorum, görüş ve ön yargılarla sona erdirilemez, asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mehmet Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        TFF'den 1959 öncesine dair karar!
        MHK'nin yeni başkanı açıklandı!
        MHK'nin yeni başkanı açıklandı!
        O izler korunuyor...
        O izler korunuyor...
        Galatasaray'dan gollü prova
        Galatasaray'dan gollü prova
        Beşiktaş'ın maçı yarıda kaldı
        Beşiktaş'ın maçı yarıda kaldı
        Yangının sebebi belli oldu
        Yangının sebebi belli oldu
        Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da!
        Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da!
        İsmail Kartal transferi açıkladı!
        İsmail Kartal transferi açıkladı!
        Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları
        Ünlülerden '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Esenyurt'ta kan donduran anlar!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Dzeko attı Fenerbahçe kazandı!
        Dzeko attı Fenerbahçe kazandı!
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Emekliye ilave ödemede adalet