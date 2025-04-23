TFF'den açıklama geldi! İstanbul depremi sonrası ligler ertelenecek mi?
İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde 2 günlüğüne okullar ve üniversiteler tatil edildi. Bu kapsamda deprem nedeniyle, liglerin ertelenip ertelenmeyeceği futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "İstanbul depremi sonrası ligler ertelenecek mi?" İşte Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama...
Ligler ertelenecek mi, sorusu okulların tatil edilmesinin ardından gündemdeki yerini aldı. İstanbul'da meydana gelen, deprem çevre illerden de hissedilirken bu hafta liglerde maçların oynanıp oynanmayacağı dair, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'dan kritik bir açıklama geldi. Peki, "İstanbul depremi sonrası ligler ertelenecek mi, bu hafta maçlar oynanacak mı?" İşte detaylar...
LİGLER ERTELENECEK Mİ?
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, İstanbul'da bugün gerçekleşen depremin ardından liglerle ilgili herhagi bir erteleme kararı olmadığını belirtti. Konuya ilişkin Otyakmaz, "Öyle bir belirsizlik var gibi gözüküyor ama bizim öyle bir kararımız yok. Liglerimiz planlandığı gibi devam edecek. Olağanüstü bir şey olur, il güvenlik kururulundan bir tavsiye gelirse ayrıca değerlendiririz. Şu anda programımızda devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Mecnun Otyakmaz ayrıca, "Ülkemize, şehrimize geçmiş olsun. Böyle bir günde olması da bizi gerçekten üzdü. Allah'tan tatildi, çocuklar sokaktaydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorum. " ifadelerini kullandı.
Otyakmaz sözlerini şöyle tamamladı, "2026'da bir final karşılaşmamız var. 2027'de bir final ve 2032'de Avrupa şampiyonası organize edilecek. Gelişlerimiz ve gidişler çok olacak. UEFA ve TFF arasındaki görüşmelerde İstanbul'da bir merkezin olmasının çok iyi olacağı konuşuldu. Yarın açılışı yapılacak, bugün de gala yemeğindeyiz." açıklamalarında bulundu.