        TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama!

        TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama!

        Türkiye Futbol Federasyonu resmi sosyal medya hesabından, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınlandı.

        Giriş: 30.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:37
        TFF'den açıklama: Hacıosmanoğlu ameliyat oldu!
        Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme mesajı yayınladı.

        Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

        "Karın aort damarında 2017 yılında saptanan genişleme nedeniyle stent greft uygulanan Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na, geçtiğimiz günlerde yapılan kontrollerinde yeniden müdahale gereksinimi ortaya çıkmıştır.

        Bunun üzerine Başkanımız Hacıosmanoğlu'na, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde Sayın Profesör Dr. Cemil Selim İşbir tarafından kapalı yöntemle EVAR işlemi uygulanmış ve daha önce yerleştirilen stent greftte revizyon gerçekleştirilmiştir.

        Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanede yakından takibi yapılan Sayın Hacıosmanoğlu, sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir.

        Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun tedavi sürecinde gösterilen ilgi ve özverili yaklaşımları nedeniyle başta İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Sayın Bedrettin Dalan olmak üzere, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Sayın Profesör Doktor Faruk Yencilek'e, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Sayın Profesör Doktor Cemil Selim İşbir'e ve Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nin tüm değerli sağlık personeline en içten teşekkürlerimizi sunarız."

