TFF'den milli judocu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takımı'nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan için taziye mesajı yayımladı.
TFF, Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonrası hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi sitesinde yer alan mesajda, "Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesine tırmanışı esnasında çığ düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı, yaralı sporcularımıza acil şifalar diliyor; çığdan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.