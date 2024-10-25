TFF'den Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a geçirdiği operasyondan dolayı geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."