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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray TFF'den Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı - Galatasaray Haberleri

        TFF'den Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı

        TFF, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a geçirdiği operasyondan dolayı geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:32
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        TFF'den Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı
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        Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a geçirdiği operasyondan dolayı geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

        Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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