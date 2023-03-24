Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Ligde zirve yarışını doğrudan etkileyecek Fenerbahçe Beşiktaş maçının tarihi belli oldu. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak maçın tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta, biletler satışa çıktı mı?" İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçında öne çıkan detaylar...