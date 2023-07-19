TFF duyurdu: Yeni Malatyaspor devam edemiyor

TFF, Yeni Malatyaspor'un lige devam edemeyecek şartlarda olmasından dolayı 1. Lig'in bu sene 18 takımla oynanacağını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'den çekilmişti.

Kulüp Basın Sözcüsü Sinan Altıntop, kentteki bir iş yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olağanüstü genel kurulla göreve geldiklerini hatırlatarak, kulübü her alanda başarılı bir yapıya kavuşturmak için gayret gösterdiklerini söylemiş, futbolcuların Malatya'ya gelme konusunda tedirginlikleri olduğunu dile getirmişti.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ancak yaşanan deprem sonrası büyük zorluklar yaşadıklarını anlatan Altıntop şunları söylemişti:

"Şu an bu zorlu süreçleri atlatıp ileride daha güzel günlere ilerlemek için mücadele ediyoruz. Bu süreçte futbolcularımızı başka kulüplere kiralık olarak göndermiştik. Şu an futbolcu kardeşlerimizin Malatya'ya gelme konusunda biraz tedirginlikleri var. Bu tedirginlikleri barınacak yer, çocuklarının eğitim problemi ve hayatlarına devam etmesi konusuyla ilgili çekinceleri olduklarını söylüyorlar. Bununla ilgili girişimlerde bulunuyoruz. Şu an yönetim olarak ligden çekilme gibi bir düşüncemiz var bunu da federasyona bildirme aşamasındayız. İkili görüşmelerimizi gerçekleştirdik, başvurumuzu yapacağız."