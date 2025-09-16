Habertürk
        TFF ile IdeaSoft arasında altyapı sponsorluğu anlaşması yapıldı - Futbol Haberleri

        TFF ile IdeaSoft arasında altyapı sponsorluğu anlaşması yapıldı

        TFF ile e-ticaret platformu IdeaSoft arasında altyapı sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        Giriş: 16.09.2025 - 16:50 Güncelleme: 16.09.2025 - 16:50
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile e-ticaret platformu IdeaSoft arasında altyapı sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve IdeaSoft Üst Düzey Yöneticisi Sinan Akdal katıldı.

        Abdullah Ayaz, ay-yıldızlı formanın uyandırdığı hissiyatın çok farklı olduğunu belirterek, "Kırmızı-beyaz renklere tutkuyla bağlı milyonlarca sporseverin lisanslı ürünlerimize erişimini daha da kolaylaştıracak bir değişim başlattık. IdeaSoft ile yaptığımız e-ticaret altyapı sponsorluğu kapsamında resmi çevrim içi mağazamız olan TFF Eshop sayfamızı da yeniledik. Dijital dönüşümle milli takımımızın taraftarlarını daha etkin şekilde lisanslı ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu anlaşmanın iki tarafa da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Sinan Akdal ise yaptıkları sponsorluk anlaşmasından dolayı çok gururlu olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

        "Bu ortaklık sayesinde taraftarlarımız yalnızca takımlarını sahada değil, dijital dünyada da en modern deneyimle destekleyebilecek. Türk futbolunun dijital vitrinini yenilemek ve milyonlarca taraftarın erişimini kolaylaştırmak, bizim için yalnızca bir proje değil, aynı zamanda sporun dijitalleşmesinde üstlendiğimiz sorumluluğun bir göstergesidir. Teknoloji ve sporu bir araya getiren bu anlaşmanın hem e-ticaret ekosistemine hem de taraftar kültürüne ilham vereceğine inanıyoruz. Milli takımımızın dijital mağazalarında taraftarlara hız, güven ve kolaylık sunarken, spor sektöründeki dijitalleşmenin itici gücü olma yolunda ilerlemeyi ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefliyoruz."

