TFF, Nesine ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şans oyunları platformu Nesine ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı. Töreni TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özyaka, Fatif Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul da takip etti.

Söz konusu anlaşmayla Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in resmi sponsoru olan Nesine, 2 ve 3. Liglerin de isim sponsorluğunu üstlendi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Halit beyi bu sefer çok zorladım ama şahsınızla değil, Türk futbollarıyla ilgili. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Onlar da şartları zorlayarak yıllardan beri destek oldukları Türk futboluna bu sene biraz daha fazla katkıda bulundular. El birliğiyle Türk futbolunun marka değerini taşıyarak bol kazançlar elde etmeyi istiyoruz. Onlara daha çok katkı yapmamız gerek ki bir sonraki pazarlıkta daha çok alma imkanımız olsun. Özellikle Anadolu takımlarımızın ve alt liglerin mali durumları ortada. Onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Nesine, mevcut sponsorlarımız ve yeni ekleyeceğimiz sponsorlarla kulüplerimizin mali yapılarının daha güçlü olması için çalışacağız. Buradaki en büyük sorumluluk elbette ki bizde ama bütün futbol ailesinin de centilmenlik içerisinde Türk futbolunun marka değerini yukarıya taşımak için mücadele zorunda olduğumuzun bilinciyle hareket etmesini istirham ediyorum." diye konuştu.

GÜLBAKANOĞLU: HER SEVİYEDEKİ LİGE DESTEK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu, Türkiye'de futbolun 4 farklı organizasyonuna sponsor oldukları için mutluluk duyduklarını dile getirdi. Türk futboluna destek olmak istediklerini aktaran Gülbakanoğlu, şunları kaydetti: "Geçen sene TFF ile başlattığımız harika iş birliğinin bu yıl daha da genişletiyoruz. Geçen sene Trendyol Süper Lig'in resmi bahis sponsoru, 2 ve 3. Lig'in de isim sponsoruyduk. Bunu bu sene daha da üst seviyeye çıkartıp Trendyol 1. Lig'in de resmi bahis sponsoru olduk. Türkiye'deki her seviyedeki lige destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yedi bölgede, 137 kulübün mücadele ettiği 4 organizasyona sponsorluk yapıyoruz. Çok keyifliyiz. Tabii ki Süper Lig herkesin gözünün önünde, mücadelenin çok güçlü olduğu bir organizasyon. Trendyol 1. Lig, geçen sene Süper Lig'de oynayan takımlardan bazılarının döndüğü, önümüzdeki sezon Süper Lig'e gidecek takımların yer aldığı, şehir takımlarının mücadele ettiği bir lig. Ayrıca 2 ve 3. Lig'in isim sponsoru olmaktan da çok keyifliyiz. Futbolun geleceğindeki gençlerin de buradan yetiştiğini biliyoruz. O yüzden bu sponsorluk bizim için çok değerli." REKLAM Gülbakanoğlu, Spor Toto'dan resmi lisansları olduğuna değinerek "Platform spordan kazanıyoruz. Tekrar bunu spora, topluma geri vermek bizim en büyük mottomuz ve hedefimiz. 60 şehir, 137 takıma ulaşabilme şansını bize verdiği için TFF'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Halit Gülbakanoğlu, yasadışı bahisle mücadeleye ilişkin de "Yasadışı bahis, Türk futbolunun kanayan bir yarası. Türkiye, Avrupa'da bahis konusunda hatrı sayılır bir ülke. Ancak büyük bir bölümü vergilendirilmeden yurt dışına kaçıyor. Bizim gibi 6 tane lisanslı bayi var. Buradan oynanmasını ve devletin vergi geliri elde etmesini istiyoruz. Türkiye'deki bütün stadyumlar, yurtlar, spor salonları Spor Toto'nun destekleriyle oluyor. Regülasyon olarak mücadele devam edecek ama ürünü ve oranları daha iyi hale getirmemiz gerek. Bence her geçen zaman farkını göreceğiz ve yasadışı bahisle mücadele edeceğiz. Kullanıcı açısından da bu biraz da bilinç işi. Yurt dışındaki firmalardan oynandığında vergi kaçırıldığını, devletin ve spor kulüplerinin hiçbir kazancının olmadığının farkına varmamız gerek." değerlendirmesini yaptı.