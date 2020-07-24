TFF, Süper Lig'de 14 oyuncu olan yabancı kuralını kademeli olarak düşürme kararı almış, Süper Lig'den birçok kulüp ise bu kararın iptali için gerekçelerini raporlayarak Tahkim'e başvurmuştu. TFF Tahkim Kurulu bu itirazları değerlendirdiğini ve oybirliği ile reddettiğini duyurdu!

TFF'den yapılan açıklamada itirazların değerlendirilmesinde esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığı belirtildi. Tahkim Kurulu'na ilk itirazı Kasımpaşa ve Galatasaray yapmış, ardından Sivasspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Fenerbahçe, Göztepe ve Alanyaspor da Tahkim'e başvurmuştu.

YABANCI KURALI YAPBOZU!

Süper Lig'de son 5 sezondur uygulanan yabancı oyuncu kuralı, gelecek sezondan itibaren değişecek. Türk futbolunda özellikle son 15 yılda yabancı oyuncu kurallarında sık sık değişikliğe gidilmişti. Süper Lig'de 2005-2006 sezonu ile 2014-2015 sezonları arasında yabancı oyuncu kuralında 8 kez değişikliğe giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),2015-2016 sezonundan bu yana uygulanan 28 kişilik kadroda 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu bulundurulması yönündeki uygulamaya da gelecek sezondan itibaren son verecek.

Önümüzdeki sezondan başlayarak gelecek 3 yılda takımların kadrolarında ve sahada bulunacak yabancı oyuncu sayısında kademeli düşüşe gidilecek.