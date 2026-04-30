        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF yöneticisi Cengiz Gökay: New York'ta final oynayacağız!

        TFF yöneticisi Cengiz Gökay, A Milli Takım'a 2026 Dünya Kupası'nda çok güvendiklerini belirterek, "Allah'ın izniyle gruptan çıkacağımız kanaatindeyim. Sonrasında son 16, son 8, son 4 ve final. İnşallah temmuz ortasında New York'ta final maçını oynayıp döneceğiz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 14:28 Güncelleme:
        "New York'ta final oynayacağız!"

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

        Cengiz Gökay, Dünya Kupası süreci ve federasyon yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        TFF yönetim kurulunun oluşum sürecine değinen Gökay, "Son beş gün kala birbirini tanımayan 14 yönetim kurulu üyesi olarak İbrahim Hacıosmanoğlu'nun etrafında birleştik ve Allah'ın lütfuyla 3 oyla seçimi kazandık. İlk toplantıda 'Bunun bir sebebi olmalı, Allah bize bir hizmet yaptıracak' dedim." ifadelerini kullandı.

        Dünya Kupası hedeflerine ilişkin iddialı konuşan Gökay, "Artık gideceğiz kısmı bitti, gidiyoruz inşallah. Allah’ın izniyle gruptan çıkacağımız kanaatindeyim. Sonrasında son 16, son 8, son 4 ve final. İnşallah temmuz ortasında New York'ta final maçını oynayıp döneceğiz. Ülkenin buna çok ihtiyacı var." dedi.

        Milli takım içindeki atmosfere dikkat çeken Gökay, "Futbolcu kardeşlerimiz tamamen konuya konsantre. Mayıs sonunda kampa girecekler. Çok güçlü bir birlik ve beraberlik var. İki hazırlık maçıyla birlikte tam motive şekilde Amerika'ya gideceğiz." diye konuştu.

        Geçmişte yaşanan tartışmalara değinen Gökay, "İnsanın olduğu yerde problem olur. Önemli olan bunu en doğru ve hızlı şekilde çözmek. Biz geçmişe değil, birlik ve beraberliğe bakıyoruz. Çok güzel bir aile ortamı oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

        MİLLİ MAÇLARDAN BİRİNİ ANKARA'DA OYNAYACAĞIZ

        Ankara'ya yapılması planlanan stat hakkında da bilgi veren Gökay, "Stat için bu yılın sonu ya da 2027'nin ilk çeyreği hedefleniyor. Yetişirse eylül, ekim, kasım aylarındaki milli maçlardan birini Ankara’da oynayacağız." dedi.

        Prim konusuna da değinen Gökay, "Primle ilgili konuştuk ama netleşmedi. Oyuncularımızın böyle bir talebi yok. Hepsi ay-yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmenin derdinde." ifadelerini kullandı.

        Milli futbolcu Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili ise Gökay, "Aldığımız bilgilere göre ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah yetişecek." dedi.

        "TÜRK MİLLETİ ZAMANI GELDİĞİNDE KİMİN SAMİMİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ GÖRÜR"

        Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında yapılan eleştirilere de yanıt veren Gökay, şunları kaydetti:

        "Türk milleti delikanlı ve dürüst insanı sever. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun en büyük farkı burada ortaya çıkıyor. Çünkü o hiçbir zaman iki yüzlü bir profil çizmedi. Herkese duymak istediğini söyleyen biri olmadı. Bence en büyük gücü de bu. Bugün birçok insan günü kurtarmak için konuşuyor. O ise bazen geç anlaşılmayı göze alıyor ama samimiyetinden taviz vermiyor."

        Hacıosmanoğlu'nun sert bulunduğu yönündeki eleştirilere de değinen Cengiz Gökay, "Çünkü alışılmış düzenin dışında bir karakter. Ama sadece Türk futboluna ve milletine aşık bir adamı herkese beğendirmek kolay değildir. Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derdi makam değil, Türk futbolunun geleceği. Bazen milletin umuduna zarar gelmemesi için susarsınız. Her tartışmaya girmezsiniz. Çünkü bazı insanlar laf yetiştirerek değil, sorumluluk taşıyarak mücadele eder." dedi.

        İbrahim Hacıosmanoğlu'nun en çok yanlış anlaşılan yönüne de değinen Gökay, "Tek yüzlü olması. Tek yüzlü adamların kaderi bazen eleştiri almaktır. Ama samimiyet eninde sonunda kazanır. Ben şuna inanıyorum; milletini güldürmek için gerekirse kendi bedel ödeyecek insanların kıymeti geç anlaşılır. Ama Türk milleti, zamanı geldiğinde kimin samimi olduğunu çok iyi görür." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 28 Nisan 2026 (İran ABD'nin Savunmasını Nasıl Deldi?)

        Ayaş Kaymakamı hakkında soruşturma. Özgür Özel'den seçim çağrısı. Terörsüz Türkiye süreci ne aşamada? Kırılgan ateşkesin sonu mu geliyor? İran ABD'nin savunmasını nasıl deldi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası