TFF’den Dünya Kupası aday kadrosu açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası geniş aday kadrosu ile ilgili dolaşıma sokulan görselle ilgili bir açıklama yaptı.
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 21:48
Türkiye Futbol Federasonu (TFF), sosyal medyada A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunun açıklandığına dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün akşam saatlerinde A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız."
