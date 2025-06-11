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        Haberler Magazin The Beach Boys'un kurucu üyesi Brian Wilson hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        The Beach Boys'un kurucu üyesi Brian Wilson hayatını kaybetti

        The Beach Boys'un kurucu üyesi Brian Wilson, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcının vefat haberini ailesi duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 22:00 Güncelleme: 11.06.2025 - 22:04
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        Dünyaca ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
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        Rock müziğin efsanevi gruplarından The Beach Boys'un kurucu üyesi ABD'li şarkıcı Brian Wilson, 83 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Wilson'ın vefat haberini çocukları, BBC'ye duyurdu.

        Ailesi tarafından yapılan açıklamada; "Sevgili babamız Brian Wilson'ın vefat ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. Wilson'a 1984'te paranoid şizofreni teşhisi konulmuş, Şubat 2024'te ise demans hastası olduğu tespit edilmişti.

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        THE BEACH BOYS KURDULAR

        1942 doğumlu Brian Wilson, müzik dünyasına kardeşleri Carl Wilson, Dennis Wilson, kuzeni Mike Love ve yakın arkadaşı Al Jardine ile birlikte Beach Boys grubunu kurarak adım attı. İlerleyen yıllarda Bruce Johnston ve David Marks'ın da katılımıyla grup, Amerika'nın en büyük müzik topluluklarından biri haline geldi.

        DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BAŞARI

        Beach Boys, dünya genelinde 100 milyondan fazla albüm satarak büyük bir başarıya imza attı. Grubun müziği, Rolling Stone Dergisi tarafından da takdir edilerek "Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı" listesinde 12'nci sırada gösterildi. Brian Wilson'ın vefatıyla müzik dünyası önemli bir dehasını kaybetmiş oldu.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon

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