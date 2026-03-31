‘The Opera Locos’ İstanbul'a geliyor

1991 yılında kurulan İspanyol tiyatro topluluğu Yllana, 34 yıldan bu yana 41 yapıma imza atarak, çok sayıda ulusal, uluslararası festival programında, farklı sahnelerde, onlarca ülkede milyonlarca seyirciyle buluştu. Joseph O’Curneen ve David Ottone tarafından yaratılan ve yönetilen sayısız ödülün sahibi olan ‘The Opera Locos’ gösterisi, beş sanatçının La Traviata, Madame Butterfly gibi çok bilinen opera klasiklerini Whitney Houston’dan Bob Marley’ye rock ve pop müziğin hitleri ile bir araya getirerek seslendirdiği bir komik opera gösterisi.

İspanyol Yllana tiyatro topluluğunun fiziksel komedi tarzıyla farklı müzikal türleri bir araya getirdiği ‘The Opera Locos’ gösterisi her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Tüm dünyada sanatseverler tarafından ilgiyle takip edilen topluluk, 10-11 Nisan tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Tatlı Ekşi ve Pyramidion iş birliği ile sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Müzik direktörlüğünü Marc Alvarez ve Manuel Coves’in üstlendiği, kostüm ve sahne tasarımı Tatiana de Sarabia’ya, ışık tasarımı ise Pedro Pablo Melendo’ya ait olan gösterinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.