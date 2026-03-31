Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale ‘The Opera Locos’ İstanbul'a geliyor

        ‘The Opera Locos’ İstanbul'a geliyor

        İspanyol Yllana tiyatro topluluğunun operadan rock'a her yaş grubuna hitap eden komik opera gösterisi, 'The Opera Locos' 10-11 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sahnelenecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 13:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'The Opera Locos' İstanbul'a geliyor

        1991 yılında kurulan İspanyol tiyatro topluluğu Yllana, 34 yıldan bu yana 41 yapıma imza atarak, çok sayıda ulusal, uluslararası festival programında, farklı sahnelerde, onlarca ülkede milyonlarca seyirciyle buluştu. Joseph O’Curneen ve David Ottone tarafından yaratılan ve yönetilen sayısız ödülün sahibi olan The Opera Locos gösterisi, beş sanatçının La Traviata, Madame Butterfly gibi çok bilinen opera klasiklerini Whitney Houston’dan Bob Marley’ye rock ve pop müziğin hitleri ile bir araya getirerek seslendirdiği bir komik opera gösterisi.

        İspanyol Yllana tiyatro topluluğunun fiziksel komedi tarzıyla farklı müzikal türleri bir araya getirdiği ‘The Opera Locos’ gösterisi her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Tüm dünyada sanatseverler tarafından ilgiyle takip edilen topluluk, 10-11 Nisan tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Tatlı Ekşi ve Pyramidion iş birliği ile sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

        Müzik direktörlüğünü Marc Alvarez ve Manuel Coves’in üstlendiği, kostüm ve sahne tasarımı Tatiana de Sarabia’ya, ışık tasarımı ise Pedro Pablo Melendo’ya ait olan gösterinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        #Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
        #The Opera Locos
        #Biletinial
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
